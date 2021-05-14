banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
Gram altın 500 TL'nin üzerinde
Gram altın 500 TL'nin üzerinde
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!

Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor

Eskişehir’de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

ESKİŞEHİR 14.05.2021, 12:12
Kırılan trafik güvenlik aynası kazaya davetiye çıkarıyor

Eskişehir’de araç dönüşlerinde güvenliği sağlayan tepegöz trafik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Huzur Mahallesi Hacı Süleyman Çakır Huzurevi yakınında bulunan ve araç dönüşünde kör noktaları gösteren trafik aynası vandallarca kırıldı. Huzurkent Sokak üzerinde dönüş noktasında konuşlandırılan ayna, arada bulunan duvar nedeniyle görünmeyen karşıdan gelen aracın sürücü tarafından fark edilmesini sağlıyor. Aynanın kırılması adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri ve sürücüler ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu