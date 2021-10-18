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Kilim kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor

Türkiye’nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR 18.10.2021, 14:12
Kilim kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor

Türkiye’nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesinde gelecek nesillere unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi aktarmaya öğretmeye devam ediliyor. Misafirlerini ağırlamaya devam eden Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi Bilecik Mor Mavi Eğitim Kurumları Anasınıfı çocuklarını ve öğretmenlerini Sivrihisar’da ağırladı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, minik öğrencilerle bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşadı. Minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Yüzügüllü, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geçmişten günümüze tüm değerlerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize aktararak unutulmaya yüz tutmuş kültürlerimizi gün yüzüne çıkartmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik’ten gelen öğrencilerimizle Kilim Müzemizde, kilim kültürünü aktararak beraber kilim dokuduk. Okulların açılması ile birlikte okul gezilerinin tercihi de Sivrihisar olmaya devam ediyor. İlçemiz hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.

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