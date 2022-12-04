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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Eskişehir’de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 hırsızlık olayının firari şüphelisi tutuklandı.
ESKİŞEHİR 04.12.2022, 11:39
Eskişehir’de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 hırsızlık olayının firari şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayının firari şüphelisi T.B. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.