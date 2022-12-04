Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 hırsızlık olayının firari şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayının firari şüphelisi T.B. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.