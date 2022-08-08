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‘Kentçizer’ atölyesi başladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ‘Kentçizer Atölyesi’ ile katılımcılar, kentin farklı noktalarında çizimler gerçekleştiriyor.

ESKİŞEHİR 08.08.2022, 13:59 08.08.2022, 14:16
‘Kentçizer’ atölyesi başladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ‘Kentçizer Atölyesi’ ile katılımcılar, kentin farklı noktalarında çizimler gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda düzenlenen Kentçizer Atölyesi de “yerinde, anında ve zamanında, kenti kâğıda aktarma” olarak bilinen çalışma ile kent çizimlerine ev sahipliği yapıyor. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı’nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor. Atölyede ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile son bulacağı atölyede 15 yaş ve üzeri katılımcılar yer alıyor. Zeynep Gül Bağan’ın eğitmenliğindeki atölyede katılımcılar, ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’in çizimlerini yaptı.

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