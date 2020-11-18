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Kent merkezine inen tilki doğaya bırakıldı

Kent merkezine inen ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde sağlık kontrolleri tamamlanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

ESKİŞEHİR 18.11.2020, 15:43
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Kent merkezine inen tilki doğaya bırakıldı

Kent merkezine inen ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde sağlık kontrolleri tamamlanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının yanı sıra yaban hayatında zor durumda olan hayvanların da yardımına koşuyor. Merkezin son misafiri ise kent merkezine inen yetişkin bir tilki oldu. Yakalanarak Doğal Yaşam Merkezi’nde koruma altına alınan tilkinin, Tepebaşı Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu gayet iyi olan tilki daha sonra ekipler tarafından Alınca Mahallesi kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlılık gösterdiğini belirterek, zor durumda olduğu düşünülen yaban ya da sokak hayvanlarının vakit kaybedilmeden bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.
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