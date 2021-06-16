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Kedilerin sabah güneşi keyfi

Eskişehir’de arabaların üstünde güneşlenen kediler gülümsetti.

ESKİŞEHİR 16.06.2021, 10:40
Kedilerin sabah güneşi keyfi

Eskişehir’de arabaların üstünde güneşlenen kediler gülümsetti.

Şehirde gündüzleri hava sıcaklığının öğleden sonraya kıyasla daha iyi olmasını fırsat bilen kediler yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerini mesken tuttu. Günlerinin büyük çoğunluğunu uyuyarak geçiren sevimli kediler sabah güneşinin ısıttığı araçların üzerinde miskin miskin uyurken görüldü. Hayvansever mahalle sakinlerinin düzenli olarak kapılarının önüne ve civardaki boş arazilere mama ile su koyarak beslediği sevimli dostların güneşlenmesi görenlerin içini ısıttı.
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