Karikatür Atölyeleri için kayıtlar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen 10. dönem 1. Grup Karikatür Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için gerçekleştirilen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen 10. dönem 1. grup atölye çalışması için kayıt işlemleri de devam ediyor. Kayıtlar, Atila Özer Karikatürlü Ev’de gerçekleştiriliyor. Kayıtların ardından atölyeler 4-11-18-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

9-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Karikatür Atölyeleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Eski Bağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak No:5 adresinde bulunan Atila Özer Karikatürlü Ev’i ziyaret edebiliyor. Merkeze 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan da ulaşılabiliyor.