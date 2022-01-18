Kar yağışı trafik kazalarını beraberinde getirdi

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Gece saatlerinden itibaren etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı Eskişehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerden itibaren evinden çıkan birçok kişi beyaz manzarayla karşılaştı. Yoğun kar yağışı sonucu tüm cadde ve sokaklarda zemin karla kaplandı. Trafiğe hazırlıksız çıkan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Günün erken saatlerinden itibaren kar yağışının etkisiyle görüş mesafesi düşen ve kayganlaşan yollarda birçok trafik kazası meydana geldi. İl genelinde oluşan trafik kazaları sonucu henüz bir can kaybı yaşanmazken yüksek miktarda maddi hasar meydana geldi.