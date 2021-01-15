Kar küreme ekiplerinin kış mesaisi

Sabah saatlerinden itibaren beyaza bürünen Eskişehir-Kütahya karayolunda kar küreme ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Eskişehir’i beyaza bürüdü. Kent merkezinin yanı sıra Eskişehir-Kütahya karayolunda da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı kar küreme ekipleri karla mücadeleye başladı. Yollarda tuzlama ve küreme çalışması yapan ekiplerin mesaisi sürüyor.