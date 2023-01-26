Kandil simidi tezgahlardaki yerini aldı

Regaip Kandili’nin gelmesiyle birlikte satışa sunulan sıcak ve taze kandil simitleri tezgahlardaki yerini aldı.

Üç ayların başlangıcından sonra Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili’nin gelmesiyle birlikte kandil simitleri tezgahlardaki yerini aldı. Kandil günlerinde vatandaşların vazgeçilmezi olan kandil simidi, taneyle ve kutuyla pastanelerde satışa sunuldu.

Eskişehir’de pastanecilik yapan Derya Hopa, taze kandil simidi almak isteyen vatandaşların geç saatlere kalmaması gerektiğini dile getirdi. Günün ilerleyen saatlerinde tezgâhta kandil simidi kalmayacağını ifade eden Hopa, “Bugün kandil simitlerimiz çıktı. Taze, güzel ve çıtır çıtır kandil simitlerimizi satışa sunduk, müşterilerimizi bekliyoruz. Satışlarımız düzgün bir şekilde gidiyor. Bizim kandil simitlerimiz saat 15:00-16:00 civarlarında biter, tezgâhta hiçbir şey kalmaz. Vatandaşlar taze kandil simidini kaçırmasınlar, buyursunlar gelsinler” dedi.