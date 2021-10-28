Kamyonun çarptığı türbe duvarı onarıldı

Eskişehir’de kamyon çarpması neticesi zarar gören kerpiç türbe duvarı onarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kum ve tuğla taşıyan kamyon, rampa yuları çıkarken kontrolünü kaybederek aşağı doğru sürüklendi. Kemal Zeytinoğlu caddesindeki Hazreti Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesi’nin duvarına çarparak durabilen kamyon, türbanın kerpiç duvarına zarar verdi. Olay ardından duvarın kazaya sebep olan kamyonun ait olduğu firma tarafından yaptırıldığı öğrenildi.