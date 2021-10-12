Kadınlar üretiyor Eskişehirliler sahip çıkıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. İlk olarak Temmuz 2019’da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgâhlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgâh, çadır gibi imkânların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.

El işi ürünler beğeniye sunuluyor

Öte yandan Kadın Üretici El İşi Satış Noktası da faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, pazar günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor. Kadın Üretici Ürün Satış Noktasında, hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi pandemi tedbirleri de aksatılmıyor.