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Kadın tarım işçileri ‘‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ konularında bilgilendirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıcakaya ve Mahmudiye ilçelerinde kadın tarım işçilerini ‘‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ konularında bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR 21.10.2021, 12:57
Kadın tarım işçileri ‘‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ konularında bilgilendirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıcakaya ve Mahmudiye ilçelerinde kadın tarım işçilerini ‘‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ konularında bilgilendirdi.

Komutanlık Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince kadın tarım işçileri ziyaret edildi. “Lütfen bu uygulamayı cep telefonlarımıza indirelim, sesimizin çıkmadığı yerde bir dokunuşla hayat bulalım’’ sloganıyla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)’in tanıtıldığı faaliyette 88 kadın tarım işçisinin cep telefonlarına KADES Mobil Uygulaması indirildi ve KADES programını detaylı bir şekilde anlatan broşürler dağıtıldı.

Ayrıca Mahmudiye İsmet Paşa Ortaokulundaki öğrenciler ziyaret edilerek, öğrencilerin kendilerince uygulayabilecekleri “Kişisel Güvenlik Önlemleri” hakkında bilgilendirme yapılarak Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri için Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede farkındalığın arttırılmasına dair icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

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