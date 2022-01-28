Kadın hareketinin Türkiye’deki tarihi konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 17’ncisi, “Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi” söyleşisi ile devam etti.

“Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi” başlığı ile 17’nci kez düzenlenen ve vatandaşlar ile online olarak buluşan etkinliğin moderatörü Prof. Dr. Serap Suğur, konuğu ise Prof. Dr. Gülhan Erkaya Balsoy oldu. Zoom ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşide tarih severler, Türkiye’deki kadın hareketlerinin tarihsel sürecini dinleme şansı buldu. Kadınların yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizlikler, sınıfsal eşitsizlikler ve kadın hareketleriyle kazanılan haklar gibi konular konuşuldu. Daha sonra Prof. Dr. Balsoy, katılımcıların merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

Tarih başta olmak üzere kültürel ve sosyal konuların ele alındığı Tarih Konuşmaları, farklı konu ve konuklar ile Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek. Gerçekleştirilen söyleşiler ise Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.