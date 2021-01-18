Jandarmanın yeni erlerinin And İçme Töreni yapıldı

Acemi eğitimini tamamlayan 2000/4-2 tertip erlerin And İçme Töreni yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2000/4-2 tertip acemi erlerin And İçme Töreni Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığında gerçekleştirildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere kanun ordusunun birer neferi olarak Jandarma Teşkilatı’nda yerlerini aldılar.