Jandarma ‘Tabletten Plaka Tanıma Sistemi’ kullanmaya başladı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında “Tabletten Plaka Tanıma Sistemi” kullanılarak hafta sonu kısıtlaması denetimleri yapıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Denetimlerde izin belgesi, araç evrakları, plaka sorgulama ve ehliyet belgesi kontrolleri yapılıyor. Kısıtlamaya kurallarına uygun olmayan durumların tespitinde ise cezai işlem uygulanıyor.

‘Tabletten Plaka Tanıma Sistemi’ uygulanıyor

İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim yapan ekiplere dağıtılan tabletlerle plakadan araç sorgusu yapılıyor. Hem hızlı hem de güvenli olduğu belirtilen sistem sayesinde, saniyeler içerisinde plakadan araçların tüm bilgileri ve aranmasının olup olmadığı tespit edilebiliyor.