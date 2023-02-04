Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 500 paket kaçak sigara, tütün dolum makinesi, 7 bin 800 adet makaron ele geçirilirken yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Sevinç Mahallesi’nde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları satacağı öğrenildi. Yapılan araştırma ve takip sonucu yakalanan S.A. isimli şüpheliye ait araç ve evde yapılan aramalarda, 500 paket bandrolsüz ve hologramsız kaçak yollardan elde edilmiş sigara, 1 adet tütün dolum makinesi, 7 bin 800 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.