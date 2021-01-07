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İsmini Eskişehir halkı belirledi

Tepebaşı Belediyesi’nin kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalara devam ettiği alanın adını Eskişehir halkı belirledi. “Adını sen koy” sloganı ile başlatılan anketin sonucuna göre alanın yeni adı Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı oldu.

ESKİŞEHİR 07.01.2021, 13:47
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İsmini Eskişehir halkı belirledi

Tepebaşı Belediyesi’nin kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalara devam ettiği alanın adını Eskişehir halkı belirledi. “Adını sen koy” sloganı ile başlatılan anketin sonucuna göre alanın yeni adı Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı oldu.

Aralık 2020’de Tepebaşı Belediyesi’ne devri gerçekleşen alanın daha etkin biçimde kullanılması, kent halkının yanı sıra Eskişehir’e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan parkın yeni adının ne olacağını ise Eskişehirliler belirledi. Tepebaşı Belediyesi’nin resmi twitter hesabı üzerinden “Adını sen koy” sloganı ile başlatılan ankette, yaşamları boyunca ülkemize büyük emekler vermiş Vecihi Hürkuş, Cengiz Topel, Sabiha Gökçen ve Behiç Erkin yer alıyordu. Yoğun ilgi gösterilen oylama sonucunda ise Vecihi Hürkuş açık ara farkla birinci seçildi.

Başkan Ataç incelemelerde bulundu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda incelemelerde bulundu. Ataç, merkezi gezerken, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da belediye yetkililerinden bilgi aldı.

Bir havacılık kenti olan Eskişehir için parkın çok önemli bir nokta olduğunu belirten Başkan Ataç, yapılacak çalışmalar ile parkın, kentin cazibe noktalarından biri haline geleceğini kaydetti. Başkan Ataç değerlendirmesinde, “Burası, Eskişehir’imizin önemli simgelerinden biri ve belediyemize devrinin ardından daha aktif bir hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Alanın daha etkin biçimde kullanılması, hemşehrilerimizin yanı sıra Eskişehir’e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli işler yapacağız. Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nın varlığını gelecekte de sürdürmesinin, genç nesillere havacılığı sevdirilebilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Parkın Eskişehir’in havacılık sektöründeki geçmişini ve yerini vurgulayıcı özellikleri korunurken, şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İsmini Eskişehirliler belirledi”

Alanın yeni adının kent halkı tarafından belirlendiğine dikkat çeken Başkan Ataç, “Parkın yeni adının ne olacağını da Eskişehirliler belirledi. Belediyemizin twitter üzerinden başlattığı ve yoğun katılımla gerçekleştirilen anket sona erdi. Hemşehrilerimiz, ‘Adını sen koy’ sloganı ile başlattığımız ankette, yaşamları boyunca ülkemize büyük emekler vermiş Vecihi Hürkuş, Cengiz Topel, Sabiha Gökçen ve Behiç Erkin isimleri arasından seçimini yaptı. Halkımız, bu isimler arasından en çok oyu Vecihi Hürkuş adına kullandılar. Böylelikle ismi Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı oldu. Kentimizin yeni cazibe merkezine sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca vatandaşlarımız, gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamızda önemli isim önerilerinde de bulundu. Türkiye’nin havacılık alanında dünyanın sayılı ülkelerden birisi olması için tüm hayatını adayan Selahattin Alan, Nuri Demirağ, Halim Canko ve Ahmet Fehmi gibi isim önerileri geldi. Vatandaşlarımızdan gelen önerilere ve anketimizde yer alan diğer isimlere de müzemizin içinde yer verip, değerli hatıralarını yaşatacağız” ifadelerini kullandı.
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