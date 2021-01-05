İpekböcekçiliğine yüzde yüz, arıcılığa yüzde elli hibe desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe desteklerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini kaydederek, “Son olarak arıcılık ve ipekböcekçiliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımlara hibe desteği dâhil oldu” dedi.

Gümüş konu ile ilgili yaptığı açıklamada Eskişehir’de arıcılık ve arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine-ekipman alımına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile toplu besleme evi inşaatına ve makine- ekipman alımına ise yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını ifade etti. Gümüş, “Arıcılık hibe desteğine Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye olup 3 yıldır Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, 50 ve üstü arılı kovana sahip yetiştiriciler başvurabilecektir. Arıcılık başvurularında, boş kovan ve makine ekipman alımı için 30.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. İpekböcekçiliği başvurularında ise toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin TL’ye kadar toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin TL’ye kadar tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin TL’ye kadar tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır” dedi.