İnönü’de yerel yönetim ve sanayici işbirliği devam ediyor

İnönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren fabrika yöneticileri, düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının bu ayki konuğu OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan oldu. Tozan değerlendirme toplantısında OEDAŞ’ın ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, fabrika yöneticisi ve OEDAŞ yetkililerine değerlendirme toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür etti.