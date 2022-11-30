İnönü’de muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi

Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural başkanlığında İnönü’de yapılan ve muhtarların katıldığı toplantıda ilçedeki ihtiyaç ve talepler değerlendirildi.

İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi yapıldı. Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, eksiklerin giderilmesi noktasında muhtarların kendilerine ilettikleri sorunlara verdikleri önemi belirterek, sorunların imkânlar ölçüsünde ilgili kurum yetkilileri tarafından çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri de katıldı.