İnönü Eskişehir’de 1’inci sırada

Eskişehir il genelinde aralıksız devam eden aşılama çalışmalarında İnönü ilçesi 1’inci sırada yer aldı.

Tüm dünyada salgınla mücadele aralıksız devam ederken Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden aşılama çalışmalarında İnönü ilçesi en yüksek aşılanma oranıyla öne çıkıyor. İl genelinde birinci sırada yer alan İnönü ilçesine bir dizi ziyaret yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ederek ilçenin il genelindeki aşılama oranında en yüksek seviyede olmasından dolayı verdiği destek için Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir genelinde aşılama oranında İnönü’nün en üst seviyede olmasından dolayı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’ye ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.