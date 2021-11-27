İnler Mağaralarında restorasyon çalışmaları devam ediyor

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan ve ilçeye ismini veren İnler Mağarasında başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor.

1’inci ve 2’inci İnönü Zaferlerin kazanıldığı yer olan ve ilçeye ismini veren İnler Magalarının restorasyon çalışması aralıksız devam ediyor. İnler Mağarası’nda gerçekleştirilen İnönü Kalesi ve İnleri Restorasyon 1’inci Kısım Uygulama çalışmasını yerince inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kale surunun tamamlandığı, mağara iç duvar ve tavan kısmında basınçlı su ile temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçenin sembol simgelerinden biri olan İnler Mağarasındaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında ilçe turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlamış olacak.