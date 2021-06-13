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İkili İş Görüşmeleri yoğun katılımla sona erdi

Eskişehir Endüstri Fuarı’yla eş zamanlı olarak düzenlenen ikili iş görüşmelerinde 4 günde toplam 633 kez toplantı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 13.06.2021, 17:35
İkili İş Görüşmeleri yoğun katılımla sona erdi

Eskişehir Endüstri Fuarı’yla eş zamanlı olarak düzenlenen ikili iş görüşmelerinde 4 günde toplam 633 kez toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili iki kurumun işbirliğinde Eskişehir Endüstri Fuarı kapsamında düzenlenen ’İkili İş Görüşmeleri’ sona erdi. 9-12 Haziran tarihleri arasında fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen iş görüşmelerinde Eskişehirli sanayiciler 4 günde toplam 633 kez bir araya geldi. Bu yönüyle Eskişehir’de bir ilk gerçekleşti. İkili İş Görüşmeleri sayesinde Eskişehirli sanayiciler hem savunma sanayinin önde gelen şirketleriyle hem de fuara katılan firmalarla işbirliği zemini sağladı.
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