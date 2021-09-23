İBF öğrencisi Berrin Öz Altın Koza’dan ödülle döndü

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Berrin Öz, “Kış” isimli belgesel filmi ile Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nün sahibi oldu.

İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Berirn Öz, bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde önemli bir başarıya imza attı. Babası cezaevinde olan küçük bir çocuğu konu alan “Kış” isimli belgesel filmi ile Öz, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nü almaya hak kazandı.

“Unutamayacağım çok değerli anlardı”

Kazandığı ödül hakkında görüşlerini dile getiren Berrin Öz, festival ve ödül töreninin unutamayacağı çok değerli anlar olduğunu dile getirdi. Çevresinden gelen tebriklerden bahseden Öz, “Aldığım ödül ile birlikte kazandığım dostluklar, uzun soluklu sinema sohbetleri ve besleyici geribildirimler gerçekten çok ama çok değerliydi” dedi.

“Filmde karaktere göre şiir, umudu vaat ediyor”

Filmi hakkında da bilgi veren Öz, “Belgesel filmim, babası cezaevinde olan küçük bir çocuğun dünyasını konu alıyor. Kendisini yazdığı şiirlerle ifade eden Doğan, şiiri aynı zamanda tüm kötülüklerin ve mutsuzlukların ötesinde alternatif bir dünya oluşturmada bir araç olarak görüyor. Ona göre şiir ve sanat bir başkaldırı niteliği taşıyor. Bu sayede şiir, dünyayı ve insanlığı güzelleştiriyor. En önemlisi de umudu var ediyor” diye anlattı.

Üniversite hocalarına teşekkür etti

Elde ettiği başarıda Anadolu Üniversitesi’nde aldığı eğitimin büyük bir payı olduğuna da değinen Berrin Öz, “Kış filmi; sinemanın özüyle, felsefesiyle ve göstermenin sorumluluğuyla beslenen ve bizleri besleyen hocalarımın elinde büyüyen çocuk gibi. Dolayısıyla her bir hocama ve üniversiteme bana kattıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.