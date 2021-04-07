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Hitit dönemine ait heykeli satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Eskişehir’de, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki heykeli kaçak yollarla satmak için müşteri arayan 2 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

ESKİŞEHİR 07.04.2021, 16:11
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Hitit dönemine ait heykeli satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Eskişehir’de, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki heykeli kaçak yollarla satmak için müşteri arayan 2 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde S.S. ve Ü.K. isimli şahısların, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki heykeli satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şahısların kullandığı araç takibe alınarak Tepebaşı’na bağlı Sakintepe mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan arama neticesinde; Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan yüzü figürü olan 1 adet heykel ele geçirildi. Ele geçirilen heykel Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler S.S. ve Ü.K. “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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