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Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı, çalınan bisikletler bulunup sahiplerine teslim edildi

Eskişehir’de ev ve iş yerleri önünden bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 17.05.2021, 14:51
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı, çalınan bisikletler bulunup sahiplerine teslim edildi

Eskişehir’de ev ve iş yerleri önünden bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde gerçekleşen gelen ev ve iş yerlerinin önünden bisiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 ayrı bisiklet hırsızlığının şüphelisi 5 kişiyi saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ederken, şüphelilere ait evlerde bulunan bisikletler sahiplerine teslim edildi.
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