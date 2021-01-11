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Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Eskişehir’de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR 11.01.2021, 12:32
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Eskişehir’de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kentte meydana gelen motosiklet ve otomobil hırsızlıklarıyla alakası olduğu düşünülen şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 5 kişiyi çaldıkları 2 motosiklet ve 1 otomobille birlikte yakaladı.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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