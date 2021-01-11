Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir’de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte meydana gelen motosiklet ve otomobil hırsızlıklarıyla alakası olduğu düşünülen şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 5 kişiyi çaldıkları 2 motosiklet ve 1 otomobille birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.