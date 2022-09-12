’Hippoterapi Türkiye’ Projesinde görev alan ekibe sertifikaları ESOGÜ’de verildi

AB-Türkiye Delegasyonu tarafından “Sağlığa Erişim” başlığı altında dasteklenen “Hippoterapi Türkiye” projesinde görev alan profesyonel ekibe, Çekya Hippoterapi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitici eğitimine katılımlarından dolayı almaya hak kazandıkları sertifikalar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Sertifika takdim törenine AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Şentürk, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan ve Hippoterapi Türkiye Merkezi İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun ile yetkililer katıldı. Sertifikaların takdiminin ardından törene katılan protokol üyeleri proje ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.