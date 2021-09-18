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Havalar ısındı Eskişehirliler meydanlara akın etti

Eskişehir’de hafta ortasında yağmurlardan dolayı soğuyan hava hafta sonunun ilk gününde ısındı. Sıcaklıkların arttığı günde Eskişehirliler kendilerini adeta sokağa attı.

ESKİŞEHİR 18.09.2021, 16:15
Havalar ısındı Eskişehirliler meydanlara akın etti

Eskişehir’de hafta ortasında yağmurlardan dolayı soğuyan hava hafta sonunun ilk gününde ısındı. Sıcaklıkların arttığı günde Eskişehirliler kendilerini adeta sokağa attı.

Eskişehir’de hafta ortasında başlayan ve yaklaşık iki gün süren sağanak yağmur, hava sıcakladıklarının da düşmesine neden oldu. Vatandaşlar ise düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte kışlıklarını giyindi. Yağmurun etkisiyle birkaç gün soğuk olan havaların ardından Eskişehirliler cıvıl cıvıl bir hafta sonuna uyandı. Güneşin kendini yoğun olarak hissettirdiği günde, vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilip kendini dışarı attı. Cadde ve sokaklarda insan kalabalıkları gözlendi. Renkli manzaraların oluştuğu günde sosyal mesafe ve maske kuralı zaman zaman unutuldu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre hava sıcaklıklarını 3 ile 5 derece artacağı aktarıldı. 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, parçalı ve az bulutlu olacak günde hava sıcaklıkları Eskişehir merkezinde ortalama 29 derece olacağı tahmin edildi.

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