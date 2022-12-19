Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi AKUT gönüllüleri tarafından kurtardı

Eskişehir’de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, AKUT gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi girdi. Durumun bir apartman sakini tarafından AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibine bildirmesinin ardından, kedinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Merdiven yardımıyla apartman boşluğuna inen AKUT gönüllüsü, sahipsiz kedinin girdiği havalandırma boşluğunu açarak kedinin çıkmasını sağladı.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.