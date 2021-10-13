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Hatalı şerit değiştiren kamyon kazaya sebep oldu

Eskişehir Afyonkarahisar karayolu üzerinde hatalı şerit değiştirdiği belirtilen bir kamyonun neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR 13.10.2021, 11:24
Hatalı şerit değiştiren kamyon kazaya sebep oldu

Eskişehir Afyonkarahisar karayolu üzerinde hatalı şerit değiştirdiği belirtilen bir kamyonun neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece karayolunun 86. kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e doğru gelen A.İ.A.’nın kullandığı 03 AAC 136 plakalı kamyon, sürücünün hatalı şekilde şerit değiştirmesi sonucu karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 23 AAJ 494 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücünün yanı sıra, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.

Meydana gelen kazadan sonra karayolunda trafik bir süre aksayarak tek şerittin devam etti. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara müdahale edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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