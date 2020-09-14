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Günyüzü organik üzümün merkezi olmaya aday

ESKİŞEHİR’DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAPILDIĞI TEK İLÇE: GÜNYÜZÜ

ESKİŞEHİR 14.09.2020, 12:09
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Günyüzü organik üzümün merkezi olmaya aday

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Günyüzü ilçesindeki organik üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı bağı ziyaret etti.

Günyüzü ilçesi Atlas Mahallesi’nde yer alan organik bağın sahibi Ata Peker, 2014 yılında başka bir yatırımcıdan devralarak tarıma başladığını belirtti. Bağ yerinde Alphonse, Crimson seedless, michele palieri (Atlas Karası), Black magic çeşitlerinin yetiştirildiği belirtti. Ürünlerin haftalık talep doğrultusunda toplanarak en taze şekilde ulusal bir market zincirine verildiğini ifade eden Peker, bahçede 15 tonluk kapasiteye sahip soğuk hava deposu olduğunu da belirtti.

Ziyaret sonrasında konuşan İl Müdürü Dr. Emine Sever, “Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, kültür asması ve bağcılık kültürünün anavatanı olması nedeniyle çok geniş çeşit ve tip zenginliğine sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılan çeşit belirleme çalışmalarında ülkemizde bin 200’ün üzerinde üzüm çeşidi veya tipinin mevcut olduğu bilinmektedir. Organik olarak yapılan bağcılık ise yanlış uygulamalar sonucu bozulan ekolojik dengenin bilinçli tarım teknikleri ve doğalı girdilerin kullanılarak yeniden tesisini ve canlı sürdürülebilir ekosistem yaratmayı hedefler. Lüks ve birçok kişinin düşündüğü gibi uygulanamaz bir tarım olmayan organik bağcılık, iyi bir bilgi ve analiz gerektiren tarımsal üretim şeklidir. Aynı zamanda tüketiciler tarafından beğenilen ve zevkle tüketilen üzüm insan sağlığı için de birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Üzüm yüksek şeker içeriği nedeniyle kalori değeri yüksek bir besin maddesidir. İçerisinde beyin ve sinir metabolizmasını destekleyen, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren önemli B1 ve B2 vitaminleri, amino asitler, organik asitler ve mineraller bulunur. Bünyesindeki magnezyum insanın iş verimliliğini arttırarak vücudu virüslere karşı da dirençli hale getirmektedir. İlimizde bu büyüklükteki tek bahçe olan bu arazinin yaklaşık 80 dekarında organik bağ, 10 dekarında organik dut yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunların yanında, yaklaşık 7 dekarında da organik olarak pırasa ve soğan gibi diğer sebzeler yetiştirilmektedir. Ayrıca ziyaretimiz esnasında uygun yer seçimi ile birçok ürün doğa ve canlılara dost üretim şekliyle elde edilebildiği görülmüştür. 2020 yılında ilimizde bulunan bu organik üzüm bağından 70 ton ürün rekolte elde edilmesi beklenmektedir. Şimdiden üreticilerimiz ve ilimiz için bereketli olmasını temenni ederim” dedi.

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