Gülpınar Mahallesi doğalgazına nihayet kavuşuyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’in Gülpınar Mahallesi, Odunpazarı Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla yıllardır beklediği doğalgaza

nihayet kavuşacak.

Gülpınar Mahallesi sakinleri, yıllardır şiddetli kış soğuklarında doğalgaz olmadan farklı ısınma yöntemleri ile idare etmek zorunda kalıyorlardı. Mahalle’nin 23 yaşındaki genç Muhtarı İsmail Keskiner, bu sorunun çözülmesi konusunda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan daha önce söz aldığını açıkladı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Meclis toplantısında alınan kararla birlikte Gülpınar Mahallesi yıllardır hasretini çektikleri doğalgaza kavuşmuş olacak.

“Mahallemize doğalgaz bağlanması için hiçbir engel kalmadı”

Göreve geldiğinden bu zamana kadar 500 nüfuslu mahallelerine doğalgazın gelmesi için çalışmalarını sürdüren Muhtar İsmail Keskiner, “Doğalgaz sağlayıcı şirketin alt yapı, kilit taşı gibi çıkarttığı bazı sorunlar vardı. Bunların hepsini eksiksiz şekilde tamamladık. Odunpazarı Belediye Meclisi’nden karar istediler ve her konuda mahallemizin sorunlarıyla ilgilenen Belediye Başkanımız Kazım Kurt bu kararı alacağını söyledi. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Mecliste bu karar alındı. Mahallemize doğalgaz bağlanması için hiçbir engel kalmadı. Benim için en sevindirici olay, mahallemizin yararına bir vaadimi daha gerçekleştirebilmek oldu” diye konuştu.

Muhtar İsmail Keskiner, yaklaşık 11 yıldır yaşadıkları bu doğalgaz sorununun çözülmesi için kendilerine destekte bulunan kişilere teşekkür etti. Keskiner, şu ifadeleri kullandı:

“Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen milletvekilimiz Utku Çakırözer’e, Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a ve Meclis üyelerimize, mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum.”