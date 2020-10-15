Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı

Eskişehir 2 Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerin hayatın her alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yetkilileri göreve çağırdı.

Dünya genelinde tüm engelli bireyler hayatın dengesine uyum sağlamakta güçlük çekiyorlar. Toplum yaşamındaki inşa ve üretim çalışmalarının büyük bir bölümü engelli bireyler hesaba katılmadan gerçekleştiriliyor. Toplum içerisinde en çok zorlanan engelli bireyler arasında görme engelliler ön plana çıkıyor. Dünya genelinde görme engelli bireyler tarafından kutlanan 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü, görme engellilerin yaşadıkları sorunları, dileklerini ve şikayetlerini dile getirmelerine olanak sağlıyor. Bu özel günü kutlayan Eskişehir 2 Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, Covid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları sorunların arttığını belirtti.

“Beyaz Baston Yasası çıksın”

Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmesine ve günün anlam ve önemine dikkat çeken Adnan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Yolda, çarşı pazarda, ulaşım araçlarında ve çeşitli yerlerde elinde beyaz bastonla hareket eden kişileri görmüşsünüzdür. İşte bu kişilerin ellerindeki beyaz baston körler için son derece önemli bir araçtır. Beyaz baston körlerin bağımsız hareketinin, özgürlüğünün ve güvenliğinin simgesidir. Beyaz baston körlerin gözü, ayrılmaz yol arkadaşı ve rehberidir. Yalnızca ülkemizde değil bu tüm dünyada da böyledir. Aylardır tüm insanlığı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid 19 salgını herkesten çok engellilerin yaşamının zorlaşmasına neden olmuştur. Eğitimden iş yaşamına, ulaşımdan sosyal yaşama kadar pek çok alanda engellilerin sıkıntıları katlanarak büyümüştür. Eğitimde EBA sistemi ve diğer uzaktan eğitim araçları engellilerin erişimine yeterince uygun olmadığı için engelli öğrenciler maalesef uzaktan eğitimden gereğince yararlanamamaktadır. Diğer yandan birçok ülkede beyaz bastonun anlamını önemini, standartlarını ve kullanım alanlarıyla bu konudaki kuralları düzenleyen Beyaz Baston Yasası bulunmasına rağmen maalesef ülkemizde henüz böyle bir yasal düzenleme yoktur. 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü vesilesiyle siyasi partilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ivedilikle Beyaz Baston Yasasını çıkarmaya çağırıyoruz. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü vesilesiyle basınımızı ve kamuoyunu hak temelli, onurlu mücadelemize daha fazla duyarlı olmaya, sesimize ve taleplerimize daha fazla kulak vermeye davet ediyoruz.”