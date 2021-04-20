Fizyomer ile Türkiye Kamu-Sen arasında protokol

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye Kamu-Sen arasında protokol imzalandı.

Protokol; Eskişehir Türkiye Kamu-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, Türk Sağlık-Sen Başkanı Hüseyin Kararman ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar’ın katılımıyla, Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde imzalandı. Protokol ile birlikte Türkiye Kamu-Sen ve bağlı olduğu 11 sendika üyeleri, Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.

“Fizik Tedavi ve rehabilitasyon alanında önemli bir etkisi var”

Protokol sonrası konuşan Türkiye Kamu Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, “Fizyomerle üyelerimizin indirimli yararlanması için bir anlaşma imzaladık. Geçmişte de benzer anlaşmamız vardı. Süresi dolmuş olan anlaşmamızı yenilemiş ve tekrar uzatmış olduk. Bu açıdan Eskişehirde önemli bir hizmet vermekte Fizyomer kurumu. Fizik Tedavi ve rehabilitasyon alanında önemli bir etkisi var. Biz de üyelerimizin indirimli olarak bu haklardan yararlanabilmesi için bu anlaşmayı imzalamış bulunuyoruz. Hayırlı olsun“ dedi.

Fizyomer’in modern bir yapıya sahip olduğunu aktaran Türk Sağlık-Sen Başkanı Hüseyin Kararman, “Fizyomere üyelerimiz adına anlaşma yapmaya geldik. Kuruma ilk defa geliyorum. Gerçekten çok modern çok düzgün. Üyelerimize yaraşır hizmet verebilecek bir sağlık kurumu olmuş burası. Teşekkür ediyor üyelerimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar ise protokol sonrası görüşlerini şöyle ifade etti: “Ben de Hüseyin ve Haydar başkanlarıma Fizyomer olarak bu güveni verdiğimiz için teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını dilerim.”