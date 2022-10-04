Festivalin gözdesi Sivrihisar lezzetleri

Sivrihisar’ın coğrafi işaretli kelem dolması başta olmak üzere dövme sucuk, muska baklavası, höşmerim tatlısı, yöresel etli yaprak sarması ve su böreği Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali’ndeki lezzetler arasında yerini aldı.

Ankara 3’ncü Dondurma ve Tatlı Festivali, Ankara Altınpark Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘En tatlı buluşma’ temasıyla düzenlenen festivalde Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 119 katılımcı yer aldı. Festival alanındaki vatandaşlar Sivrihisar standındaki yöresel tatlara yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli ulusal televizyon kanalları ise yöresel Sivrihisar lezzetlerinin tanıtımına ağırlık verdi.

“Sivrihisar Belediyesi olarak yerel değerlerimizi koruma altına almak ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla tescilleme çalışmalarına devam ediyoruz” diyen Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Tescilini aldığımız değerlerimizin tanıtımlarını sürdürüyoruz. Sivrihisar’ımızın yöresel lezzetlerinden etli yaprak sarması, su böreği ile birlikte coğrafi işaretli kelem dolması, dövme sucuk, muska baklavası ve höşmerim tatlısı 3. Uluslararası Dondurma ve Tatlı Festivali’ndeki standımızda yerini aldı. Değerlerimizi, kültürümüzü ve lezzetlerimizi uluslararası düzenlenen platformlarda tüm dünyaya tanıtmak onur ve mutluluk verici. Sivrihisarlı bir belediye başkanı olarak değerlerimize değer katıyoruz, değerlerimizi tüm dünyaya tanıtıyoruz” şeklinde konuştu.