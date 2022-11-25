ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, tüm devlet üniversiteleri arasında en çok tercih edilen 10 Diş Hekimliği Fakültesi içerisinde yer alan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ailesi olarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 10. dönem birinci sınıf öğrencilerinin aralarına katılmasının heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Genç diş hekimi adaylarına seslenerek alanlarında tecrübeli, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek bilime katkı sağlayan, sürekli kendilerini yenileyen, yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde eden kıymetli bir akademik kadro tarafından yetkin birer diş hekimi olarak yetiştirileceklerini belirten Prof. Dr. Yaman, diş hekimliği eğitimi ve mesleğinin çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenilemeyi, güncel ve dinamik bir bilgi birikimine sahip olmayı zorunlu kıldığını ve sürekli devam eden bir öğrencilik süreci olduğunu hatırlattı. Diş hekimlerinin görevinin toplumu ağız ve dişin önemini bilen ve sağlığını korumak noktasında gerçekten çaba harcayan bireylere dönüştürmek ve onlara yol göstermek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaman, bu bağlamda toplumun gelişen ve artan ihtiyaçları, teknolojideki gelişmeler, oral-genel sağlık ilişkileri çerçevesinde diş hekiminin hedef ve sorumluluklarının genişlemesi ile mesleklerinin günümüzdeki geleneksel rolünün de değişmekte olduğunu kaydetti. Pandemi sürecinin de bizlere öğrettikleri neticesinde, dünyamızın önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bugünlere göre her zamankinden daha çok cesur, kendine güvenen, çağdaş ve kendini yenileyen diş hekimlerine ihtiyaç duyacağının öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Yaman, sağlık dünyasının gelişme süreci ve rekabet hızının kendini yetiştirmiş olan diş hekimlerin ön plana çıkmasına neden olacağını ifade etti. Öğrenci ailelerine seslenerek bugüne kadar yapmış oldukları fedakârlıkların sonucunda çocuklarının meslek eğitimlerine sembolik olarak ilk adımlarını atmalarının gururunu yaşamalarını isteyen Prof. Dr. Yaman, tüm genç diş hekimi adaylarına başarılı bir eğitim hayatı dileyerek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, genç diş hekimi adaylarına seslenerek bugün hocaları ve ailelerinin huzurunda Diş Hekimliği gibi dünyanın en saygın mesleklerinden birine ilk adımı atmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çolak, önlerinde beş yıl sürecek zorlu bir eğitim süreci bulunduğunu hatırlattığı gençlerden, eğitimleri boyunca bir yandan mesleklerini en iyi biçimde öğrenmek için çalışırken, diğer yandan da insani ve mesleki değerleri içselleştirmeye gayret etmelerini ve öğrenmekte oldukları mesleğin onlara aileleri tarafından takılan altın bir bilezik olduğunu unutmamalarını istedi. Sonrasında öğrenci ailelerine seslenen Prof. Dr. Çolak, büyük fedakârlıklar yaparak çocuklarını bugün bulundukları noktaya getirdiklerini ve yaşanan gurur tablosu içerisinde yer almalarını mümkün kıldıklarını söyledi. Prof. Dr. Çolak, anne ve babalara çocuklarının artık ESOGÜ ailesinin birer parçası olarak kendilerine emanet olduğunu ve her birini parlak birer diş hekimi olarak yetiştirerek, beş yıl sonraki mezuniyet töreninde kendileriyle yeniden buluşmanın en büyük gayeleri olduğunu ifade etti. Genç diş hekimi adaylarına seslenerek hepsi alanlarında uzman hocaları tarafından usta-çırak ilişkisi içerisinde yetiştirileceklerini belirten Prof. Dr. Çolak, eğitim süreçleri boyunca onların da çok çalışarak; mesleki değerler ve meslek ahlakına bağlı, yenilikçi ve yetkin diş hekimleri olarak mezun olacağına inaçlarının tam olduğunu kaydetti. Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni öğrencilerinden beyaz önlükleri üzerlerindeyken diş hekimi olduklarını asla unutmamalarını, umudun ve şifanın rengi olan beyaz önlüğe yaraşır bir hayat sürmelerini ve beyaz önlüklerine leke sürdürmemelerini isteyen Prof. Dr. Çolak, giyecekleri beyaz önlüğün onlara yüklediği sorumluluğun daima bilincinde olmalarını; vatanlarına, milletlerine, bayraklarına bağlı olmalarını; mesleklerini ve insanları sevmelerini öğütledi. Prof. Dr. Kamil Çolak konuşmasını beyaz önlüklerini giyen öğrencileri kutlayarak başarı dilekleriyle tamamladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, genç diş hekimi adaylarına seslenerek bugün onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak için törende bulunduklarını söyledi. Gençlere gelecekte ne olurlarsa olsunlar önce insan olmalarını öğütleyen Harun Karacan, diş hekimi olduktan sonra ise karşılarına oturacak olan hastayı anne, baba, kardeş ya da akrabaları gibi görmelerini istedi. Ailelere evlatlarına verdikleri emekler için teşekkür eden Harun Karacan, genç diş hekimi adaylarına yollarının açık olması temennisiyle güzel ve huzurlu bir beş yıl diledi. Konuşmaların ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri protokol ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Törene ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cenk Ataç, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman ile fakülte öğretim üyeleri ve aileler katıldı.