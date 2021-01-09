Son Dakika
Tek defteri iki kişi kullanan kardeşleri gördü, köy okullarında okuyan çocuklara 'Bir umut, bin mutluluk' oldu
Kocasını av tüfeğiyle öldüren ve tutuklanan Melek İpek için sosyal medyadan destek kampanyası başlatıldı
ESOGÜ Bibliyofil’de Antikiteye yolculuk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla konuk oldu.
ESKİŞEHİR 09.01.2021, 15:54
5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla konuk oldu.Norveçli yazar Erlend Loe’nin birbirini tamamlayan “Doppler” ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” romanlarını “Bibliyofil”lere öneren Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla yazarı ve eserleri tanıttı. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla, modern hayattın dayattığı yaşamdan kaçan Doppler adındaki ana karakterinin ormanda sürdürdüğü yaşamı, toplumla çatışmasını ve içsel çatışmalarını anlatan eserin, endüstrileşme, teknoloji, dijital dünya gibi kavramları sorgulattığını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla, Erlend Loe’nin romanlarının kırsal yaşama kaçış düşüncelerinin yaygınlaştığı ve pandemi ile birlikte modern hayatı daha fazla sorgulamaya başladığımız bu günler için olukça uygun olduğunu kaydetti.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Sivasspor
|17
|22
|10. Karagümrük
|16
|21
|11. Malatyaspor
|16
|21
|12. Antalyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|18
|30
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü