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ESO ve büyükşehirden girişimci kadınlara büyük destek

Her Ev Bir Atölye projesi kapsamında, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üreten ve girişimci kadınlara destek verecek. Bu doğrultuda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

ESKİŞEHİR 15.10.2021, 16:06
ESO ve büyükşehirden girişimci kadınlara büyük destek

Her Ev Bir Atölye projesi kapsamında, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üreten ve girişimci kadınlara destek verecek. Bu doğrultuda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Kadın üreticiler tarafından üretilen ürünlerin çeşitli etkinliklerde değerlendireceklerini söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “Kadınlarımızın ürettiklerini yurtdışı etkinliklerinde, fuarlarda, promosyon çalışmalarında ve yabancı heyet organizasyonlarında kullanacağız. Ayrıca ESO üyelerine de yıllık promosyon ihtiyaçları için satışa sunulacak olan kaliteli ürünler yakın zamanda internet platformlarından da tüm Türkiye’ye satışa açılacak. Bu noktada biz Eskişehir’in tamamını üreten ve girişimci bir fabrika gibi hayal ediyoruz. Projeyi geliştirmek adına da kadınlarımızın ürettiklerini özel hazırlanan ambalaj tasarımlarıyla destekleyeceğiz. Bu sayede hem girişimcilerimize katkı sağlayacak hem de şehircimizin tanıtımını yapacağız. Projenin hayata geçmesinde emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamıza teşekkür ederiz. Projenin detaylarını kendisiyle konuşma fırsatımız oldu” dedi.

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