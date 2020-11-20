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ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Düş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’i makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 20.11.2020, 11:17
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ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Düş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede konuşan Belediye Başkanı Özkan Alp, ‘‘Eğitim, sağlık, tarım, ticaret, sosyal ve organize sanayi gibi altyapı yatırımları tamamlayarak Eskişehir’in cazibe merkezi Beylikova oldu‘’ dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile ilçeye yapılacak ortak yatırımlar ve projeler hakkında görüşlerde bulundular. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Düş’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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