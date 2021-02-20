Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde yapılan antrenmanda; Bandırmaspor maçında forma giyen oyuncular ısınma ve koşu çalışmaları Gerçekleştirdi. Görev almayan diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalıştı.

34 maç sonra gelen Bandırmaspor galibiyetinin ardından siyah-kırmızılı ekip, gözünü Samsunspor maçına dikti.