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Eskişehirli yüzücüler ve antrenörler tebrik edildi

Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Eskişehirli yüzücüler ile bir araya gelerek tebrik etti.

ESKİŞEHİR 06.08.2022, 13:24
Eskişehirli yüzücüler ve antrenörler tebrik edildi

Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Eskişehirli yüzücüler ile bir araya gelerek tebrik etti.

Uluslararası yüzme şampiyonalarında başarılı dereceler elde eden Sudem Denizli başta olmak üzere Eskişehirli sporcular, İl Spor Müdürü Abdulselam Er ile bir araya geldi. Sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim eden Müdür Er ayrıca antrenörlerden bilgi alarak kulüp antrenörlerinin görüş ve önerilerini dinledi.

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