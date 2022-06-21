Eskişehirli boksör, Ukraynalı rakibi için gün sayıyor

Eskişehirli boksör Tayfun Tiryaki, Ukraynalı Denys Korenow ile mücadele edeceği zorlu karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Tiryaki, rakibi karşısında galip gelmek istiyor.

Eskişehir’de yaşayan 41 yaşındaki milli boksör Tayfun Tiryaki, 29 haziranda İstanbul’da yapılacak olan boks karşılaşmasına hazırlanıyor. Dünya Boks Birliği (WBU) çerçevesinde düzenlenecek olan müsabakada Tiryaki, Ukraynalı boksör Denys Korenow ile ringe çıkacak. 69 kiloda dövüşecek olan tecrübeli boksör, maçı kazanması durumunda Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan turnuvaya katılma fırsatı bulacak. Karşılaşma öncesi antrenmanlarına aralıksız olarak devam ettiğini belirten Tiryaki, rakibini yenerek Türk bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandırmayı hedefliyor.

“Türk halkından ve Eskişehir’den tek isteğim bana destek olmaları”

Mücadeleyi kazanması durumunda kemer maçına çıkmaya hak kazanacağını ifade eden Tiryaki, “29 Haziran’da İstanbul’da önemli bir maç oynayacağım. Cidden büyük bir organizasyon. Rakibim Ukraynalı. 6 raundluk zor bir maç olacak. Rakibim şu anda yenilgisiz, gayet iyi bir durumda. Ben eğer bu maçı kazanırsam temmuzda Fransa’da kemer maçını oynayacağım. Çok önemli bir maç. Eskişehir’de daha kemere oynayan hiçbir sporcumuz olmadı. Normalde 64 kiloyum ama bu maçta 69 kiloda oynayacağım yani bir üst sıklet dövüşeceğim. Bunu alırsam, sonrasında kemer maçına çıkacağım. İnşallah nasip olur ve bu maçı kazanırım. Türk halkından ve Eskişehir’den tek isteğim; maddi - manevi, en çok da manevi olarak bana destek olmaları. Ülkemizi temsil ediyor, Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Tek istediğim bu” dedi.