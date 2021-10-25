Eskişehir’in kurra hafızları kursu tamamlandı

Eskişehir İl Müftülüğü koordinesinde ,Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müftülükleri bünyesinde görev yapan, imam-hatip ve müezzin kayyımlara yönelik açılan ’Aşere Takrib Kursu’ tamamlandı.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ve 3 yıl süren kursa kurra hafız (Peygamber efendimizin verdiği yedi kıraat ve on rivayet üzerine okumayı bilen kişiler) imam-hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

2018 yılında başlayan Aşere Takrib Kursu gerçekleştirilen bitirme sınavı ile sona erdi. Kurs sonunda Eskişehir il müftüsü Bekir Gerek katılanlara birer gül hediye etti daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.