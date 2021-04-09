Eskişehir’den Van ve Şırnak’a gönül köprüsü

İhtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefleyen Kucak Dolusu Hayaller projesi kapsamında yardımsever Elif Tezanlar aracılığıyla Van ve Şırnak’taki okullara Eskişehir’den hediyeler göndererek çocukları mutlu etti.

Sosyal medya üzerinden yardımsever insanlardan topladığı çeşitli hediyeleri ve yardımları ihtiyacı olan okullara ulaştıran Kucak Dolusu Hayaller projesi, bu kez Van ve Şırnak’ta bulunan okullardaki çocuklara kırtasiye yardımları göndererek yüzleri güldürdü. Ellerine ulaşan yardımları çocuklara dağıtan öğretmenler, çocukların çok mutlu olduğunu ve bu yardımların daha da çoğaltılarak yardıma ihtiyacı olan diğer okullara da ulaştırılmasını istediklerini söyledi. Kendilerine yardım ulaştırılan Van’ın Başkale ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu öğretmeni Sinan Doğan, Elif Tezanlar’a sosyal medya üzerinden ulaşarak ihtiyaçlarını belirttiklerini söyledi. Doğan, “Elif Hanım’a sosyal medya üzerinden ulaştık ve ihtiyacımız olduğunu belirttik. Sağ olsunlar ilgilendiler ve bize hediyeler gönderdiler. Biz de çocuklarımıza hediyeler konusunda önceden haber verdik. Heyecanla beklediler, hediyeleri geldiğinde çok mutlu oldular. Kitap, defter, kalem gibi birçok kırtasiye malzemesinin bulunduğu hediye paketlerini çocuklarımıza dağıttık. Çocuklar bu paketleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda birbiriyle paylaştı, bu açıdan da çok güzel bir örnek oldu. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Çiçekli Anaokulu öğretmeni Aygül Bakır ise çocukların kendilerine hediye edilen eşyaları severek kullandıklarını belirtirken, “Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerim ve ben çok mutlu olduk, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar çok mutlu oldu"

Öte yandan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Cemil Gökçe İlk ve Ortaokulu öğretmeni Meryem Uce Aydemir, Elif Tezanlar’ın kendisine ulaşarak okuluna yardımda bulunmak istediğini, sürecin bu şekilde geliştiğini aktardı. İlk başta çok şaşırdığını belirten Aydemir, “Çocuklar çok mutlu oldu. İki gündür bana teşekkür ediyorlar, Elif Hanım’a selamlarını iletmemi istiyorlar. Allah razı olsun, inşallah proje büyür de bizim çocuklarımız gibi başka okullarda ihtiyacı olan diğer çocuklar da mutlu olur” diye konuştu.

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Elif Tezanlar, sosyal medyadaki yardımseverlerle topladıkları bu yardımları ülkenin çeşitli yerlerindeki çocuklara göndererek onların yüzlerini güldürmekten mutluluk duyduklarını söyledi.