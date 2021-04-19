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Eskişehir’den Kahramanmaraş’a 5 kızıl geyik gönderildi

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a, canlı çeşitliliğini arttırmak, kan tazeleme hedefi ile 5 erkek kızıl geyik gönderildi.

ESKİŞEHİR 19.04.2021, 18:06
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Eskişehir’den Kahramanmaraş’a 5 kızıl geyik gönderildi

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a, canlı çeşitliliğini arttırmak, kan tazeleme hedefi ile 5 erkek kızıl geyik gönderildi.

Çatacık Kızıl Geyik Üretim İstasyonunda iş makineleri yardımı ile her biri özel tahta kafeslere konulan 5 erkek geyik, Başkonuş mevkiinde salınmak üzere Kahramanmaraş’a gönderildi. Geyikler tek tek yakalanarak yolculuk yapabilecekleri özel kasalara konuldu. Kamyona iş makinaları ile yüklenen geyikler yaklaşık 900 kilometrelik bir yolculuk için Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Yapılan çalışma ile söz konusu kızıl geyiklerin doğaya salınmasıyla beraber, Başkonuş bölgesinde popülasyonunu artırılması kan tazeleme hedeflendiği belirtildi.
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