Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 433 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre; Eskişehir genelinde toplam yapılan aşı sayısı 433 bini geçti.

4 Haziran tarihinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda yayınlanan verilerine göre; Eskişehir’de toplam yapılan aşı sayısı 433 bin 575 olarak gerçekleştir. Bunun içinde 1‘inci doz aşı uygulanan kişi sayısı 245 bin 859 ve 2’nci doz aşı uygulanan kişi sayısı 187 bin 716 olarak gerçekleşti.

Verilere göre; İç Anadolu şehirleri arasında toplam yapılan aşı sayısına göre Eskişehir 4’üncü sırada yer alıyor.