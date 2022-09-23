Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 315 bin 37’ye ulaştı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 989 adet artarak, 315 bin 37 ’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 182 bin 681 adeti otomobil, 49 bin 909 adeti kamyonet, 37 bin 983’ü motosiklet, 25 bin 972 adeti traktör, 10 bin 976 adeti kamyon, 3 bin 982 adeti minibüs, 2 bin 632 adeti otobüs, 902 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230’a ulaştı.