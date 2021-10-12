Eskişehir’de tır devrildi: 1 yaralı

Eskişehir’de tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıkuyu mahallesinden Çifteler istikametine gelen Süleyman V. idaresinde ki 16 MEB 56 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ardından çıkan yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.